Estados Unidos vs. Corea del Norte: Donald Trump estaría decidido a bombardear país comunista [VIDEO]

Donald Trump está furioso y parece haberse decidido a bombardear Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos endureció ayer sus amenazas al dictador Kim Jong-un, que se había burlado de él y hasta hizo público su plan de ataque a la isla norteamericana de Guam.



“Ya veremos lo que hace con Guam. Si intenta algo en Guam, (desencadenará) un evento que nadie ha visto nunca antes en Corea del Norte. Él verá (...). No va a poder ir por ahí amenazando a Guam, Estados Unidos, Japón o Corea del Sur”, aseveró Donald Trump ayer ante la prensa en las puertas de su mansión en Bedminster (Nueva Jersey) justo antes de una reunión de seguridad con su vicepresidente, Mike Pence, su asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, y su jefe de gabinete, John Kelly.



Donald Trump indicó que están preparados para varias eventualidades militares y aseguró que su duro lenguaje no es un ‘desafío’, sino una ‘declaración de hechos’.

‘FALTÓ EL RESPETO’

En la víspera, Donald Trump había advertido a Corea del Norte con “un fuego y una furia jamás vistos en el mundo” si seguían insultando a Estados Unidos. “Hay gente que dice que fue demasiado duro, quizá no fue lo bastante duro. Corea debería estar muy, muy nerviosa; y si no se comporta, se encontrarán con unos problemas que pocos países han tenido”.



Además, Donald Trump sostuvo que Kim Jong-un “ha faltado el respeto a nuestro país enormemente y no se va a salir con la suya”, algo que opinó, ha sucedido en el pasado con él y sus antecesores de la dinastía Kim, pero no volverá a ocurrir.