¡Ni una menos! Los gritos desesperados de ayuda de una madre le permitieron sobrevivir el salvaje ataque de su expareja, que con una tijera la apuñaló en varias partes de su cuerpo y amenazó con herir a dos de sus hijos, entre ellos, una niña de tan solo un año.



El hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda de la ampliación Angamos, en Ventanilla, donde Vanessa Chapoñán descansaba junto a sus menores hijos cuando como Gerardo Alexis Cruzat Espinoza irrumpió y dijo que la iba a matar.



“Me apuñaló toda mi espalda, todo mi cuerpo, mi cabeza, mi boca; y todo ha sido delante de mi hijita”, contó la víctima de este intento de feminicidio, que dijo que cubrió con su cuerpo para evitar que el sujeto lastimara a la niña.



“Ahí es donde él aprovechó con la tijera para darme fuerte en la parte de mi espalda y glúteos. Con esas mismas tijeras me hizo un corte en la frente y luego en la boca”, relató la agredida, cuyos gritos de ayuda despertaron a sus vecinos y acudieron a defenderla.



“Yo empecé a gritar con más y más fuerza para que me ayuden. Mis vecinos felizmente escucharon y comenzaron a romper la puerta y él agarró, se empezó a reír y se fue”, dijo la mujer. Esta no fue la primera vez que era víctima de un salvaje ataque.



La víctima fue llevada a un hospital donde atendieron sus heridas, sin embargo, ahora teme que Gerardo Alexis Cruzat Espinoza vuelva y cumpla con su amenaza asesina. Además, pidió ayuda para su pequeño quien fue testigo de este brutal ataque.



El agresor, que ya es buscado intensamente por la Policía Nacional, se llevó un teléfono celular donde había más evidencia de sus salvajes actos. La víctima solo pide que este hecho no quede impune.



