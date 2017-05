¡El sueño de la casa propia ! El Fondo Mivivienda S.A. busca promover alrededor de 12 mil viviendas en una nueva edición de la ExpoMivivienda.



La ExpoMivivienda es el evento inmobiliario más importante del Perú. En dicho evento se podrán en vitrina una gran variedad de viviendas de Lima y el Callao.



La nueva edición de ExpoMivivienda contará con la presencia de 55 empresas inmobiliarias que pondrá mostarán 130 proyectos habitacionales, así como entidades financieras que precalificarán a las personas interesadas en un crédito Mivivienda.



¿Desde qué precio costará las casas?



Sobrin@, las viviendas tendrán un precio desde S/ 86,000 con el beneficio del Bono del Buen Pagador (BBP) que permite aumentar la cuota inicial.



¿Dónde es?



La ExpoMivivienda se llevará a cabo del jueves 18 al domingo 21 de mayo en la explanada del Parque de la Exposición. Este evento está dirigido a las familias que busca comprar, construir o mejorar una vivienda a través de los programa que impulsa el Estado como el Nuevo Crédito Mivivienda (NCMV) y Techo Propio.



Las inmobiliarias que participarán son las siguientes:



Viva GyM, Paz Centenario, Besco, Wescon, Urbana, Cosapi, Cissac, Armas Doomo, Livit, Valora, San Charbel, Caral, Origen, Lugano, DH Mont, Inarco, Arteco, DPI, Albamar, Marte, entre otros.



Estas viviendas, que podrán ser financiadas a través del NCMV, están ubicadas en los distritos Comas, Ate, San Martín de Porres, Puente Piedra, Breña, Callao, Villa El Salvador, San Miguel, Jesús María, Lurigancho, Magdalena, Surco, Surquillo, Lima Cercado, Ancón, Carabayllo, Chaclacayo, entre otros distritos.





Requisitos:



* Ser mayor de edad (independientemente del estado civil).



* Ser calificado por una entidad financiera.



* No ser propietario o copropietario de otra vivienda a nivel nacional. Este requisito aplica al cónyuge, conviviente legalmente reconocido, o los hijos menores de edad.



* No haber adquirido el cónyuge o conviviente legalmente reconocido, una vivienda financiada con recursos o programas de vivienda del Estado, aun cuando ya no sean propietario de la misma.



* Contar con una cuota inicial mínima del 10% del valor de la vivienda que se va a adquirir.



Durante los cuatro días de feria personal especializado dará información de productos y charlas para que cada familia solicite su vivienda de acuerdo a sus necesidades.



Gratis:



El evento es de forma gratuita, no se pagará ningún sol por entrar. El horario será desde las 11:00 am a 9:00 pm.



Para cualquier consulta se puede llamar, de forma gratuita, al número 0800-12-200.