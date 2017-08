Facebook: Denuncian que en chifas de Lima y Chimbote cocinan a perros [VIDEOS y FOTOS]

Una usuaria llamada Gaby Barrios hizo una grave denuncia en Facebook. Según indica en su post, un chifa en Surquillo estaría cocinando perros. Así como lo lees. Pero esta situación no solo estaría ocurriendo en Lima, también en Chimbote.



La usuaria acompaña su post con una serie de fotos, que evidenciarían de que en algunos locales de comida china de la ciudad están usando carne de perro para preparar sus platos. De hecho, las impactantes fotografías muestran bolsas negras llenas de huesos.



"Mira bien estos huesos encontrados en una bolsa de basura frente a una chifa en Surquillo. No son de pollo, tampoco de pato, no son de chancho ni de res. Tu que has visto perritos operados, y hasta muertos. ¿Reconoces estos huesitos?", escribe Barrios en Facebook.



Pero eso no es todo. En uno de los videos compartidos por la usuaria, una mujer pide a la población de Chimbote que tenga mucho cuidado con sus perros. ¿Por qué?



"Los chinos quieren hacer su festival de Yulin en Chimbote. Estoy pidiendo a las personas que cuiden a sus mascotas porque ya se están desapareciendo perros", indica la mujer, que al parecer es una activista por los derechos de los animales.



"En una oportunidad yo venía en el micro cargando a mis cachorros rescatados cuando unos amigos chinos me preguntaron si los vendía, me preguntaron con señas. Yo les dije: '¿para qué los quieren?'. Ellos me dijeron que 'para comer'. Yo les dije que no. Ellos ofrecen dinero por perros", cuenta la mujer en el video registrado en el mes de julio.



Como se sabe, el festival de Yulin -que se realiza todos los años en China para celebrar el solsticio de verano- es conocido como el evento más brutal del mundo. Sin embargo, algunos aseguran que no es -al contrario de la creencia popular- una tradición arraigada en la sociedad china, sino que fue creado en 2010 por los propios vendedores de carne de perro para incrementar sus ventas, que por entonces habían descendido notablemente.



Lo cierto es que entre 10 y 20 millones de perros son sacrificados en China todos los años para consumo alimentario, una práctica que no es ilegal por el momento en el país pero que grupos defensores de los animales llevan años intentando erradicar.