Facebook, Google y Twitter contra Donald Trump por medida migratoria

Facebook, Google, Twitter, Apple y Microsoft, entre otras empresas tecnológicas de Estados Unidos, han criticado en las últimas horas el veto a los ciudadanos de varios países decretado por el presidente del país, Donald Trump.



La medida de Trump prohíbe temporalmente a los ciudadanos de siete países con población mayoritariamente musulmana entrar a Estados Unidos, incluso si tienen visas válidas o permisos de residencia, una decisión que tomó por sorpresa a muchas empresas.



La reacción de Mark Zuckerberg no se hizo esperar. El fundador de Facebook escribió en la red social "como muchos de ustedes, estoy preocupado por el impacto de las recientes ordenes ejecutivas firmadas por (...) Trump".



"Cabe recordar que este es un país construido por inmigrantes. Debemos asegurar la seguridad de este país, pero debemos enfocarnos en las personas que realmente supongan una amenaza", agregó Zuckerberg.​

En Google, según un correo interno de su director, Sundar Pichai, 187 trabajadores están directamente afectados por las nuevas restricciones.



"Estamos preocupados por el impacto de este decreto y de cualquier propuesta que pueda imponer restricciones a los trabajadores de Google y a sus familias, o que pueda crear barreras para importar grandes talentos a Estados Unidos", dijo el gigante de Internet.

Por su parte, Jack Dorsey, presidente de Twitter, señaló que "Twitter está construido con inmigrantes de todas las religiones. Los apoyaremos siempre. El 11 por ciento de los inmigrantes sirios son dueños de empresas en los Estados Unidos".

El presidente ejecutivo de Netflix Inc, Reed Hastings, habló de una "semana triste" y añadió que "es tiempo de unir nuestros brazos para proteger los valores estadounidenses de libertad y oportunidad".



Tim Cook, el jefe de Apple Inc, envió una carta a los empleados expresando que el decreto de Trump "no es una política que apoyemos" y prometió ayudar a los trabajadores que se vean afectados.



"Apple no existiría sin inmigración", señaló el sábado Cook. Como se recuerda, Steve Jobs, el cofundador de la marca de la manzana, era hijo de un inmigrante sirio.



"Como inmigrante y como director ejecutivo, soy consciente del impacto positivo de la inmigración en nuestra empresa, en el país y en el mundo", opinó Satya Nadella, director de origen indio de Microsoft.



En tanto, el presidente legal de Microsoft Corp, Brad Smith, dijo en una publicación en LinkedIn que 76 empleados de la empresa eran ciudadanos de los siete países sobre los que pesa la prohibición.