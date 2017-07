Una indignada joven denunció en Facebook que el personal de la tienda Oechsle no solo la maltrató, sino que también la encerró en una habitación y la confundió con una ladrona.



La mujer identificada como Rosario contó que llegó a la tienda para comprar una cocina que había visto por Internet. Sin embargo, antes de salir del local decidió ir a la sección de ropa. Fue ahí cuando una mujer la chocó y las cosas cambiaron radicalmente



"En un momento dado una chica me chocó por el lado derecho del hombro, yo la miré sorprendida y ella al disculparse retrocedió y botó un maniquí, luego de este incidente me retiré a ver otra prenda", narró Rosario.



Pero cuando se dirigió a la puerta de salida, un guardia de seguridad la retuvo de manera violenta y la acusó de ladrona.



"Como nada me pareció bonito me dirigí a la salida principal para comprar la cocina desde mi casa; sin embargo un personal de seguridad de Oechsle me impidió la salida y comenzó a gritar que yo estaba robando y que yo sabía lo que hacía, por los gritos y la manera bravucona en que vino hacia mi quedé en estado shock", contó la joven.



Rosario indicó que tras detenerla en la puerta de salida, el guardia de seguridad la llevó a una habitación en contra de su voluntad junto a otra chica, la misma que botó el maniquí.



Una vez en la habitación, una señora de polera gris la recibió, cerró la puerta y no la dejó salir. "Ella cerró la puerta de la habitación reteniéndome contra mi voluntad y me conmino a abrir mi mochila, yo por el miedo a lo que pudieran hacerme la abrí pero fue dicha señora quién sacó mis cosas una por una, sin mi consentimiento, al solo encontrar mis cosas personales la señora me dijo que "ya habíamos terminado" y que me retire, en ese momento comencé a grabar pidiendo sus datos y una explicación que se negó a darme como se ve en las imágenes", explicó.



La agredida compartió dos videos en su perfil de Facebook y agregó: "Luego de la habitación salió otro hombre con un gafete que decía Pedro quien tampoco se identificó pero que me dijo que el revisaba las cámaras y que yo conversé con la chica (quién presuntamente estaba robando) cuando se le cayó el maniquí (...) luego no contento con eso me empuja para sacarme de la habitación".



La joven agregó que tras el terrible mal entendido ningún personal ni representante de la tienda se acercó a ofrecerle disculpas.



"Tuve que salir sola llorando por lo mal que me sentía. Sentía miedo, sentía terror de su tienda y de su personal. Díganme señores de Oechsle, es esa una prueba suficiente para maltratarme, difamarme y encerrarme en un cuarto de la manera más bravucona. ¿Por qué una chica me chocó o fue por mi raza? ¿Fue por mi género?", denunció Rosario en Facebook.