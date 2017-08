Luego del escándalo que se armó en las redes sociales y de ganarse el repudio de los usuarios en las redes sociales por decir: "Si la flaquita no quiere, la pepeas y listo", el locutor Pablo Tomairo no aguantó la ola de críticas y decidió poner en privado todas sus redes sociales, mientras que Radio Planeta emitió un comunicado en el que se disculpa con el público por los comentarios emitidos que es una clara violencia contra la mujer.



Pablo Tomairo, a pesar que trató de arreglar el problema, no pudo hacer nada ante los cientos de comentarios que llegaron a su fanpage donde lo acusaban de incentivar la violación y la violencia contra la mujer.



Precisamente, una usuaria indignada escribió al fanpage de Pablo Tomairo: "Señor locutor, el 'pepeo' de una mujer para violarla no es una broma. La violencia no es una broma. Usted como locutor tiene una responsabilidad, por favor no normalice por medio del humor el horror que muchas mujeres atraviesan a l ser violadas"... ¡CONTUNDENTE!

Pablo Tomairo, locutor de Radio Planeta

Así como este comentario, fueron cientos de mujeres que decidieron 'cantarle' sus verdades al locutor Pablo Tomairo, quien irresponsablemente soltó la lamentable frase que quedará para el olvido.



Ante esta viralización en Facebook, Radio Planeta emitió un comunicado en el que señala lo siguiente:



"Radio Planeta ofrece disculpas a todo el público por el comentario emitido al aire por nuestro locutor en el programa ‘Beats’.



Radio Planeta no solo está en contra de cualquier comentario que incentive esta clase de conductas y la violencia en todas sus formas, sino también de bromas en torno a dichas situaciones.



Trabajaremos diariamente en evitar comentarios de este estilo e impartiremos internamente las sanciones que correspondan".

Comunicado oficial de Radio Planeta

Inmediatamente la polémica volvió en Facebook donde algunos seguidores de Pablo Tomario lo defendían y justificaban su frase como un desliz y que "no pensó antes de hablar' o que "fue solo un comentario".



Pero otros pedían que Pablo Tomario sea despedido por denigrar con sus comentarios a la mujer e incentivar la violencia hacia ellas.