Facebook: Masacró a puñetazos a su expareja solo porque subió foto con amigo a la red social [FOTOS]

A puñetazos, el desempleado Luis Roberto Melchor Valerio (29), ‘El Monstruo de la Huaca’, fracturó la nariz y masacró a su expareja Denisse Martínez Espinoza (26) solo porque, según argumentó, ella se tomó una foto con un amigo y la subió al Facebook, en Santa Anita.



“Salí de trabajar, me agarró del cuello y me llevó a la huaca. Me preguntó: ‘¿Es cierto lo de la foto?’. ‘Yo no tengo por qué hablar contigo’, le dije. Me tiró al piso y me empezó a golpear”, contó Denisse Martínez Espinoza a las autoridades.

El ataque ocurrió a la medianoche, en la cuadra 6 del jirón Álamo, frente a la Huaca de Santa Anita. Para suerte de ella, un grupo de vecinos llamó a los agentes del grupo ‘Terna’ del Escuadrón Verde que hacían un seguimiento en la zona y estos lo intervinieron.



Denisse Martínez Espinoza fue conducida al hospital de Vitarte, donde los médicos le diagnosticaron fractura de huesos de nariz y otras lesiones.