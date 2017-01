Facebook: reportan a menores de edad teniendo sexo en plena función de cine [VIDEO y FOTOS]

Fue a través de Facebook que Patricia Alva De Santiago denunció un hecho insólito en la sala 5 de CinePlanet de La Molina. La denunciante se encontraba con su menor hijo de 7 años cuando vio que dos menores de edad tenían relaciones sexuales en plena función de cine.



"Hoy fui con mi hijo de 7 años a cineplanet de la Molina, estuvimos en la sala 5, función de las 3:30pm. Estábamos mirando la película Sing, ven y canta sentados en la fila k y no sé cómo volteo a los asientos laterales de la misma fila y me doy con la sorpresa que unos menores de edad de no más de 15 años teniendo relaciones con los pantalones abajo", fue la primera parte de la historia que escribió Alva De Santiago en Facebook.



Ante la incómoda situación, Patricia Alva De Santiago decidió tapar el rostro de su hijo y llamarles la atención a los jóvenes que se encontraban en su misma fila.



"Comenzar a gritarles que se vayan. No podía dejar a mi hijo que vea el acto y comencé a botarlos, se pararon subiéndose sus ropas y se fueron luego una señora de afuera, entra a la sala y recoge una billetera de ese lugar", Continúa con su denuncia en Facebook.



Patricia Alva De Santiago también manifestó que las autoridades de Cineplanet La Molina le dijeron que no podían hacer nada porque no los encontraron en pleno acto y que no cuentan con cámaras de seguridad dentro de las salas de cine.

La publicación en Facebook cuenta con más de 600 compartidas y están generando gran indignación en todas las redes sociales en Perú.