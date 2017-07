Facebook: mujer insulta y golpea a hombre mayor en supermercado [VIDEO]

Gran indignación ha generado un video difundido en Facebook. En las imágenes compartidas por la usuaria Erika Leiva se puede ver el terrible momento en el que una una mujer insulta a un hombre mayor en el supermercado Tottus de La Molina. Al parecer, la mujer estaba en compañía de su pequeño hijo, pero ni eso frenó su violento accionar.



El video, que ya se ha viralizado en Facebook, registra el preciso instante en el que la mujer agrede al señor de casaca roja y blanca, luego de que este le pidiera que no empuje y pida permiso.



Al parecer, esto no le gustó a la mujer de polo rosado que inmediatamente reaccionó de manera agresiva, y empezó a gritar: "Mira mi cara y dime cómo soy, feo de mierda, feo de mierda, y no le tiro una cachetada... ¿Quién chuc** se cree usted?"



"Conozco al agredido y es una persona respetuosa y tranquila", contó la usuaria que compartió el video.



Pero eso no es todo. A los segundos, aparece un supuesto familiar de la mujer, y continúa la agresión: "¿Qué te pasa huevón, ah?", reclama el sujeto.



El hombre mayor no reacciona y se queda en shock. "Le rompieron el labio y los lentes, la denuncia ya fue puesta en la comisaría, el agredido le reclamó a la señora que no empuje y que pida permiso. La reacción de los agresores pueden verlo en el video", cuenta la usuaria en Facebook.



Otra usuaria grabó un video en el que se puede ver que la mujer es quien le propina una cachetada al hombre mayor. Gianella Vallejos Ñufflo contó que la mujer profirió insultos racistas contra el señor: "Mira el color de mi pelo y como soy yo, ahora mírate tu serrano asqueroso".



Asimismo, la usuaria aseguró que el personal de Tottus no hizo nada para detener esta situación.



Algunas versiones en Facebook aseguran que la mujer y el joven son hermanos. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores.