Facebook: Página vinculada a esta universidad hizo comentario racista contra alumnos de la UNI

El racismo está en todas partes y muchas veces se escuda en la "broma" o peor aun: es tomado a la ligera, como algo que no es relevante y debe quedarse "ahí". "No es para tanto", dirán algunos. El hecho es que -desafortunadamente- el racismo existe en el Perú (aunque muchos no lo quieran ver), y mientras exista, sí es para tanto.



Prueba de lo anterior es un comentario que se publicó esta semana en la página de Facebook 'Confesiones ULima'. El post traspasó el grupo y se viralizó en las redes sociales, causando la indignación de los usuarios.



“Tio confe me parece que mucha gente confundió la uni con la de lima, mi salón parece un museo lleno de huacos”, decía el mensaje. Inmediatamente algunos seguidores de la página decidieron comentar: "Aborígenes" o "Huaco huaqueando a otro huaco detectado". El racismo continuó.



Enterados de esta publicación, la página ‘Ciudadanos Luchando Contra El Racismo’ se pronunció a favor de los alumnos de la UNI, quienes en el post de 'Confesiones ULima' son llamados 'huacos'.



“Una de las características de la Universidad Nacional de Ingeniería es su elevado nivel de exigencia, por lo cual solamente los alumnos más capaces logran ingresar y mantenerse allí. En ese contexto es vergonzoso que se menosprecie a los alumnos de la UNI por sus rasgos físicos”.



El comentario de ‘Confesiones ULima’ llegó hasta el periodista Marco Avilés, autor de '¿De dónde venimos los cholos' y 'No soy tu cholo', quien condenó el hecho a través de Facebook:



"Cuando ven un cholo reaccionan como si hubieran conocido el fuego: ¡¡¡Horror!!! 'Mi salón parece un museo lleno de huacos', dicen y no se dan cuenta de que ahora son ellos los que viven en una vitrina. (...) A pesar de toda la democracia, de toda la apertura, de toda la bonanza, hay quienes no progresan aunque paguen para desasnarse".



Tras las críticas, la página ‘Confesiones ULima’ se vio obligada a eliminar el comentario y se disculpó: "Pedimos las disculpas del caso a la UNI y a su alumnos. La persona que colgó esto fue retirada inmediatamente de la página".



Pero en otro momento, compartieron el comentario de un alumno, quien aseguraba que el criticado post solo se había tratado de una broma: "¿Por qué dicen que es racismo? Me da cólera que una broma que se hace se lo tome a mal".



#NoAlRacismo