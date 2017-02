Facebook: Phillip Butters se pronuncia sobre la marcha 'Con mis hijos no te metas' [VIDEO]

Este sábado 4 de marzo se realizará la marcha 'Con mis hijos no te metas' en el Centro de Lima. El periodista Phillip Butters se manifestó, vía Facebook, que estará presente en dicha marcha y dejó un mensaje a todos sus seguidores.



"Este sábado 4 de marzo se va a realizar una marcha en contra de lo que sí existe, que se llama ideología de género, que es un veneno que le han querido meter a los niños mediante un programa educativo en donde hay gente que considera que su manera de vida nos la quieren imponer a todos los que pensamos de una manera diferente a ellos", manifiesta Phillip Butters en el video sobre la marcha 'Con mis hijos no te metas'.



Phillip Butters también añadió: "Los hombres y las mujeres no son iguales, son diferentes...Nosotros, los padres, debemos de educar a nuestros hijos como mejor nos parece".



"La ideología de género sí es un contrabando que nos han querido vender, sí existe , pero hay muchísima gente metida en un medio de comunicación que recibe dinero para promover esta ideología de género", manifiesta el comunicador Phillip Butters.



"Existe un principio natural ¡La naturaleza sí importa! Los espero este 4 en la marcha en contra la ideología de género", sentencia Phillip Butters. Te dejamos con el video que se convirtió en viral en las redes sociales.



