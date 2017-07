Otro feminicidio conmociona al Argentina. Un policía contactó a una adolescente de 13 años por Facebook, la llevó a un hotel, la mató de un tiro en la cabeza y luego se suicidó.



El sujeto fue identificado como Orlando Adrián Sánchez, de 30 años. La víctima era Elizabeth Giuliana Solís Álvarez, quien era buscada por su familia desde la noche anterior. El terrible hecho ocurrió en la ciudad de Resistencia, en Chaco.



Los cuerpos de ambos fueron encontrados en la habitación de un hotel por un empleado, quien decidió ingresar al lugar debido a que se había cumplido el horario de alquiler.



Se cree que Sánchez, agente de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, mantenía una relación con la menor, y la asesinó para que no dijera nada sobre la relación prohibida.



La madre de la menor había informado su desaparición a las autoridades desde el jueves pasado, luego de descubrir que la joven no asistió al supuesto cumpleaños de un conocido de la iglesia evangélica a la que concurría.



"Sería un caso de feminicidio seguido de suicidio por tratarse de una relación 'prohibida' por la edad que tenía la chica", dijo al diario Norte, uno de los investigadores del caso.



La autoridades todavía no han constatado que la víctima haya sido violada o que presente signos de violencia.