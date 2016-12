Facebook: Saga Falabella tomará medidas con subgerente que menospreció a bomberos

Pobres palabras. "Los bomberos llegaron a hacer bulla y finta", escribió Marcelo Toledo Zolezzi, subgerente de Saga Falabella, en su perfil de Facebook, luego de que se reportara un amago de incendio en el Jockey Plaza el martes.



Lo que -seguramente- no sospechaba Marcelo Toledo es que su post se volvería viral en Facebook en cuestión de minutos. Pero no precisamente por su tino y respeto hacia el trabajo que realizan los bomberos. ¿Qué más dijo este subgerente que provocó el rechazo de cientos de usuarios?



"Amigos y conocidos que me llaman preguntando por lo que ha pasado en el Jockey Plaza:



1. La prensa exagera y desinforma.

2. Ha habido un conato de de incendio en la ductería de extracción de humos del restaurante La Panka; sobre todo humo.

3. La brigada contra incendios del centro comercial atendió el amago y extinguió todo. Obviamente sale humo.

4. Los bomberos llegaron a hacer bulla y finta.



El Jockey Plaza es el centro comercial más seguro del Perú de lejos. No crean en medios mermeleros".



Su post en Facebook generó reacciones de todo tipo. Pero fueron los bomberos los que respondieron indignados a Toledo Zolezzi.



"Cómo pueden ningunear nuestro trabajo que falta de respeto, los bomberos atendemos sin mirar a quién... debería por lo menos existir un poco de respeto a este labor y al labor de todos los que apoyaron a solucionar este problema suscitado", comentó Karen Guzmán.



"Como bombero te digo (...) Los bomberos trabajamos con protocolos y nuestro protocolo de emergencia es despachar a la unidad especializada con personal especializado y dirigiéndose con luces y sirenas", escribió Walter Alvarado en Facebook.



Cabe mencionar que tras la avalancha de comentarios en su contra, Toledo Zolezzi optó por eliminar su post.



Ante esta situación, Saga Falabella se pronunció en Facebook y señaló que tomará "las medidas correctivas que el caso amerita".



"La empresa rechaza de manera tajante y está en total desacuerdo con la opinión de personal del Sr. Toledo respecto a la labor realizada por los bomberos y la prensa", señala parte del comunicado.