Facebook: supermercado Tottus se pronuncia por agresión a adulto mayor

Después de que la usuaria Gianella Vallejos Ñufflo denunció en Facebook que Tottus no hizo nada para que el acto de violencia y racismo contra el señor Percy Vizcarra cese, el supermercado emitió un comunicado en sus redes sociales.



La cadena de tiendas rechazó el acto ocurrido en su local de La Molina. “Rechazamos categóricamente todo acto de agresión y cualquier tipo de discriminación dentro o fuera de nuestras instalaciones. Compartimos la indignación que han causado las imágenes que circulan sobre el hecho, y reafirmamos nuestra política de trato igualitario y no discriminación”, indicó.



¿Pero por qué su personal no reaccionó en el primer momento en que la mujer agredió a Percy Vizcarra?



Como se sabe, la agresión empezó cuando Percy Vizcarra le pidió a la mujer que no empuje y pida permiso. Esto no le gustó a la mujer, quien reaccionó de manera agresiva y profirió insultos racistas contra el señor. Pero eso no fue todo, luego le tiró una cachetada. El golpe fue tan fuerte que los lentes del hombre se rompieron.



La esposa del hombre agredido contó que "la reacción de la mujer fue insultarlo y tratarlo de serrano, cholo y feo de mierda".



"Se ha hecho la denuncia en la comisaria de La Molina para que puedan ubicar a estos agresores que se creen alemanes, en un país de mestizos increíblemente el cholo cholea y discrimina a su regalado antojo. Es lamentable que no respeten ni porque les doble la edad", agregó la esposa de Vizcarra.