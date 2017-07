Horas después de que su acto de violencia y racismo se volviera viral en Facebook, Johana Milagros Noles García dio la cara y ofreció disculpas públicas a Percy Vizcarra, el adulto mayor al que agredió en el supermercado Tottus de La Molina.



Si bien se defendió aduciendo que Percy Vizcarra había sido quien inició la discusión tras insultarla diciéndole “verdulera, placera y todo lo que termina en era”, Noles García reconoció que actuó “de una manera que en realidad no debe reaccionar nadie”.



“Le ofrezco disculpas públicas (a Percy Vizcarra) porque es un señor y reaccioné de una manera que en realidad no debe reaccionar nadie (…) no soy una persona para nada racista, no tengo nada que ver con eso”, dijo la mujer a TV Perú.



El hecho ocurrió cuando Percy Vizcarra, quien esperaba en la cola de una caja del supermercado Tottus en La Molina cuando Johana Milagros Noles García se le acercó y empezó a insultarlo luego que le increpara por empujarlo al querer pasar sin pedir permiso.



Habla la mujer que agredió a adulto mayor en supermercado de La Molina

“‘¿Qué me has dicho?’, me dijo y me llamó ‘serrano de m, serrano de porquería’”, contó el adulto mayor, que relató que fue en ese momento que entró en escena el hermano de la mujer y fue agredido por ella.



“Cuando ella o cualquier persona me dice serrano, yo me siento orgulloso pero no acepto que realmente esa palabra esté condimentada con tanta grosería, tanta agresividad”, señaló el ingeniero mecánico de 63 años, huancaíno de nacimiento.



Lo que sorprendió del video que se viralizó en redes sociales fue que el único que defendió a Percy Vizcarra fue un cliente de casaca oscura ante la inacción de los trabajadores de Tottus de La Molina que fue muy criticada.



A través de un comunicado, la cadena de supermercados solo expresó su indignación sobre le hecho ocurrido en su local de La Molina indicando que rechaza todo acto de agresión y discriminación.



Pese a las disculpas de Johana Milagros Noles García, el agredido ya interpuso una denuncia en su contra en la comisaría de La Molina y espera que el proceso contra la mujer continúe y se haga justicia en su caso.

