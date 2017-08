¿Te imaginas pagar por usar los servicios higiénicos de un local y que al ingresar te des con la desagradable sorpresa de que los baños no tienen privacidad? Eso fue lo que le ocurrió al usuario Christian Alexander‎ cuando acudió a los servicios higiénicos del supermercado Metro en Plaza Norte.



El usuario, evidentemente mortificado, usó su cuenta de Facebook para denunciar que los baños del mencionado local no brindaban -sorprendentemente- privacidad a los clientes.



"Hoy acudí a uno de sus supermercados, específicamente el que está en Plaza Norte, cuando de repente tuve la necesidad y la urgencia de utilizar los servicios higiénicos. Fue entonces cuando me acerqué al baño de varones y como de costumbre tuve que pagar para utilizarlos, cuando entré me topé con esta enorme sorpresa y me dije a mi mismo: 'Ya ni el baño puedo tener privacidad'", contó Christian en Facebook.



Baños sin puertas. El usuario acompañó su denuncia con una fotografía en la que se puede observar que los servicios higiénicos del supermercado no son idóneos para los consumidores por falta de privacidad.



"Lo primero que hice fue salir muy molesto y acudir a otro baño que me dieran la privacidad que necesito. Señores de Metro no me parece justo que a pesar de que paguemos por utilizar sus servicios ustedes se rían de nosotros y nos brinden un servicio de esta calidad, no se pasen de conchudos!!!!!!", agregó el usuario.