Familias no pueden dormir por colonias de murciélagos en Ica [VIDEO y FOTOS]

Una de las afectadas, Luisa Cayo Rodas dijo que su perrito ‘Boby’ y su menor hija se percataron de los murciélagos que salieron en manada del forado cerca a su vivienda a partir de las 6:30 de la tarde, alertando al personal de la Posta de Salud de Santiago quienes vinieron a inspeccionar.



Dijo que le informaron que podría haber 200 animales escondidos en el forado, por lo que, llenó un informe, cuyo documento iba ser remitido a la Dirección Regional de Salud al área de salud ambiental, y recién este lunes, los funcionarios podrían constituirse a la zona.



“Estoy asustada, no puedo dormir, los moradores también están preocupados, ellos no pueden abrir sus ventanas y con esta calor es sofocante. Temo por mi hija de 6 años y mi perro, quizás estos animales pueden traer pulgas, enfermedades o nos pueden morder, estoy con miedo”, contó angustiada la joven madre de familia.

Comentó que el personal de salud de la Posta manifestó que estos animales son fruteros y no hacen daño, por ello, remitirá un informe para que se constituya los funcionarios de Salud Ambiental este lunes.



Recordó que recientemente, una vecina halló tres murciélagos debajo de la cama, atemorizando a la familia. Ella agarró una escoba y mató a escobazos a los murciélagos, los cuales, arrojó a la basura.



Refirió que hace cuatro años, estos animales habían hecho su nido en un reservorio ubicado en la zona, cuando los trabajadores municipales ingresaron a limpiar hallaron cantidades de murciélagos que se espantaron y volaron por doquier, “nunca fumigaron y estos animales se escondieron en las casas o forados”, contó la moradora.