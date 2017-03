Felipe Pettinato: el famoso argentino que se ha hecho todas las cirugías posibles para ser Michael Jackson [FOTOS]

Busca ser lo más parecido a Michael Jackson. Felipe Pettinato, hijo del conductor argentino Roberto Pettinato, cambió radicalmente de imagen a los 15 años de edad. Desde entonces, su único objetivo es ser Michael Jackson, por lo que se ha sometido a todas las cirugías posibles para lucir como el desaparecido 'rey del pop'.



"Desde los 15 fui copiando su imagen. Me oscurecí el pelo, me lo dejé crecer y me afiné las cejas", dijo Pettinato en una entrevista en 2016. Pero su transformación no fue fácil. Muchas personas lo empezaron a criticar y juzgar duramente. "Viví algunos infiernos", reveló.



"Yo era un freak total para muchos... Con las mujeres me iba bien, pero algunos hombres me gritaban cosas como maricón, o me hablaban pestes de Michael por las cosas que se decían de él. Para mí igual todos eran elogios. Las cosas que a uno le dicen siempre repercuten en uno como uno quiere. Pero cuando murió todos estaban encantados con mi look. Me salieron muchísimos trabajos y no paré jamás", contó Pettinato.



Una publicación compartida de Felipe Pettinato (@felipettinato) el 8 de Nov de 2015 a la(s) 3:02 PST

Felipe Pettinato se lleva muy bien con su padre, pero prefiere que lo reconozcan como su ídolo, Michael Jackson. "Igual prefiero que me llamen Michael antes que el hijo de Petti. Es algo psicológico. Creo que me cubrí con un personaje. Son muchos años de terapia".



Hoy, su extrema delgadez es tema de conversación en los programas televisivos de su país. Sin embargo, Pettinato, el Michael Jackson argentino asegura que es una persona saludable. "Soy un tipo sano y normal".



No se mete en escándalos. Pettinato señaló que se considera una persona de perfil bajo y que "para sufrir bullying ya tuve la infancia y no merezco que me pase nada así ahora. Nadie merece el bullying".