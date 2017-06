Feminicidio en Chimbote: adolescente confesó haber degollado a mujer con una botella [VIDEO]

Confesó su horrendo crimen. Un adolescente de 17 años, de iniciales R.W.M.T., admitió haber acabado con la vida de Anabel Segura López, de 18 años. Se trata de otro caso más de feminicidio en el Perú.



La Policía Nacional de Chimbote confirmó que el menor acudió a la institución en compañía de su abogado para admitir su crimen, ocurrido el último domingo en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, en la región Áncash.



El menor contó que degolló a su víctima con una botella. Luego arrastró su cuerpo y lo arrojó a una tubería de desagüe en la zona de Villa del Sur.



“(El menor) ha aceptado su culpabilidad en el hecho delictivo (…) ellos han estado libando licor, han tenido un amorío y según la versión del menor, la fémina le dio una cachetada y por eso que se fueron a los golpes y producto de su ensañamiento en ese momento, cogió un vidrio y le profirió varios cortes a la altura del cuello, y le afectó la yugular, el cadáver también presenta lecciones en el cuero cabelludo”, dijo en conferencia de prensa, el jefe de la Región Policial de Áncash, coronel PNP Felipe Alonso Eslava Chávez.



Antes del crimen, la pareja tuvo relaciones sexuales de manera consentida. Esto coincide con el examen del médico legista, quien concluyó que no hubo violencia sexual.



En tanto, el juez del Segundo Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote, Norman Tantas Saavedra, ordenó la retención e internamiento preventivo para el menor.



La resolución judicial establece que el adolescente sea internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima por el lapso de 4 meses.



La familia de la víctima exige justicia. "Quiero que todo el Perú me ayude para que se haga justicia. Que no quede así", dijo la madre de la joven entre lágrimas.