Si te quedó chico el feriado largo por el Día de San Pedro y San Pablo, pues prepárate que se viene otro. El Gobierno estableció como día no laborable el jueves 27 de julio para el sector público para fomentar el turismo interno durante los días de Fiestas Patrias.



El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) señaló que el citado día no laborable será voluntario en el sector privado, es decir las compañías decidirán si sus colaboradores trabajan o no ese día.



Las horas no laboradas durante el 27 de julio deberán ser compensadas tanto en el sector público como en el privado. Para el caso del primero, se ‘pagarán’ en la semana posterior o en otra oportunidad de acuerdo a las disposiciones de cada entidad pública.



En el sector privado, en cambio, las horas no trabajadas se recuperarán según el acuerdo al que llegue el empleador con el colaborador. Así que no hay excusa, trome, empieza a ‘negociar’ con tu jefe para que te libere para este feriado largo.



Gobierno aprobó tres feriados largos hasta enero del 2018

Este es el segundo de los tres feriados largos decretados por el Gobierno para el 2017. El siguiente será un descanso que iniciará el último fin de semana del año y se extenderá hasta el martes 2 de enero del 2018.



Además, no te olvides que para este 2017 el Gobierno decretó 13 feriados (de los cuales ya celebramos algunos), así que no desesperes y separa las fechas restantes para programarte un merecido descanso, que nunca está de más.

