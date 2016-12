Feriados 2017: Estos son los días que podrás descansar 

Todavía no empieza el nuevo año, pero tú ya estás desesperado por saber que días podrás descansar. Es por eso que en Trome te decimos cuáles son los Feriados 2017.



Este 2017 los feriados serán 13, sin embargo, hay una mala noticia. Muchos de ellos coincidirán con los días promedio no laborales: sábado y domingo. Pero, lo bueno es que cinco de estos serán fines de semana largos.



Los meses más tristes para ti, que te encantan los feriados, son febrero, marzo y setiembre, meses en los que no podrás descansar de la chamba.



Estos son los feriados: el domingo 1 de enero por Año Nuevo, el jueves 13, viernes 14 y domingo 16 de abril por Semana Santa. El lunes 1 de mayo por el día del trabajo, el jueves 29 de junio por la fiesta de San Pedro y San Pablo, el viernes 28 y sábado 29 de julio por Fiestas Patrias.



La lista continúa: el miércoles 30 de agosto gracias a Santa Rosa de Lima, el domingo 8 de octubre por el Combate de Angamos, miércoles 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos, el viernes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción y el Lunes 25 de diciembre por Navidad.





