Feriados 2017 en el Perú: Gobierno anuncia más días no laborables

¡Más feriados para este 2017! Si creías que los 13 ya anunciados por ley no eran suficientes, el Gobierno añadió otros tres días no laborables más que servirán como fines de semana puente para este año y, de yapa, el 2018.



En su primer decreto supremo del 2017, el Ejecutivo encabezado por Pedro Pablo Kuczynski declaró días no laborables en el sector público el viernes 30 de junio, el jueves 27 de julio y el martes 2 de enero del 2018 para incentivar el turismo interno.



Estos feriados 2017 acompañarán a los días no laborables decretados para el jueves 29 de junio (Día de San Pedro y San Pablo); el viernes 28 y sábado 29 de julio (Fiestas Patrias); y el 1 de enero de 2018 (Año Nuevo).



Esta es la lista actualizada de los feriados 2017: el domingo 1 de enero por Año Nuevo; el jueves 13, viernes 14 y domingo 16 de abril por Semana Santa; el lunes 1 de mayo por el Día del Trabajo; el jueves 29 de junio por el Día de San Pedro y San Pablo; el viernes 28 y sábado 29 de julio por Fiestas Patrias.



La lista de feriados 2017 continúa: el miércoles 30 de agosto por Santa Rosa de Lima; el domingo 8 de octubre por el Combate de Angamos; miércoles 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos; el viernes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción y el lunes 25 de diciembre por Navidad.



