Fernando Maestre, recordado conductor del programa radial Era Tabú, falleció hoy pero sus amigos y compañeros de trabajo lo recordaron como el gran profesional que se propuso como reto educar a los peruanos sobre sexo y sexualidad.



Uno de ellos fue el imitador Hernán Vidaurre de ‘Los Chistosos’, programa que antecedía al espacio que condujo el psicoanalista por más de 20 años condujo el popular espacio a través de las ondas sonoras de RPP Noticias.



“Como todos los peruanos, conmovido, muy dolido, muy apenado. Se ha ido un amigo de la casa, un gran amigo y sobre todo un gran ser humano. El doctor era un ídolo de las amas de casa”, dijo Hernán Vidaurre al recordar a Fernando Maestre.



Hernán Vidaurre contó una vez que una señora le llamó la atención a Fernando Maestre en vivo porque a veces bromeaba con ellos. “Por favor, doctor, usted no se preste para esas cosas. Usted es nuestro ídolo, usted mantenga la seriedad”, señaló la oyente.



“Pero el doctor (decía) ‘yo quiero mucho a mis amigos Los Chistosos’”, precisó Hernán Vidaurre, recalcando que cuando las amas de casa hablaban con el querido Fernando Maestre, él les “transmitía una paz y sobre todo sabiduría”.



Hernán Vidaurre de ‘Los Chistosos’ recuerda con cariño al doctor Fernando Maestre

“Era el mejor y creo que por eso todos están sintiendo su pérdida. Estoy muy dolido. Me divertía con él en los enganches. Era el médico de todos nosotros en la radio. Tenía su recetario para cualquiera, era nuestro médico de cabecera”, acotó.



“Él (Fernando Maestre) tenía que mantener el perfil pero él se alejaba del micrófono para matarse de risa, se carcajeaba fuera del micrófono porque no aguantaba la risa. eso también causaba gracia de que él tenía que mantener ese perfil ante el oyente”, agregó.



Justamente, Hernán Vidaurre recordó que una de las bromas que le hacía a Fernando Maestre era que, imitando su voz, daba un tema distinto al que el doctor iba a tocar en su programa Era Tabú y su reacción era muy simpática.



“Él daba el tema, que era en serio e iba a ir ese día, pero yo decía otro, por ejemplo: ‘Qué tal, qué tal amigos. Hoy tenemos un tema muy, muy importante: mi suegra es una serpiente venenosa’ y él decía 'No, no, ese no es el tema'”, dijo Hernán Vidaurre.

