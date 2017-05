Fernando Maestre: Era Tabú, el programa que educó sobre sexo y otros polémicos temas a los peruanos

Temas que muy pocos se atrevían a tocar en un medio de comunicación eran los que precisamente alimentaban a Era Tabú, programa conducido por el reconocido psicoanalista Fernando Maestre en RPP por más de 20 años.



Esta mañana, RPP Noticias confirmó el fallecimiento de Maestre. Las causas no fueron dadas a conocer, sin embargo, su delicado estado de salud fue la razón por la que Maestre se vio obligado a dejar la conducción de Era Tabú a finales de 2015.



Era Tabú pasó a ser conducido por su hija, la psicóloga Lupe Maestre, quien ha sabido mantener el espíritu del programa hasta el día de hoy.



Era Tabú nació un 15 de febrero de 1993 bajo la conducción de Maestre. Fue así que el experto se dedicó a instruir -sabiamente- a más de una generación sobre los temas que, como el mismo nombre del programa lo dice, eran vistos por muchos como "prohibidos" o "inaceptables".



Es por eso que hoy no nos debe sorprender que muchos usuarios lamenten su muerte y le dediquen emotivos mensajes en las redes sociales. Y es que muchos aprendieron a tratar ciertos temas gracias a Era Tabú. "Yo eduqué a mis hijos escuchando Era Tabú", contó una señora esta mañana en RPP.



"RIP Fernando Maestre. Antes era tabú ser abiertamente reaccionario con el sexo. Pero él llegó para normalizar nuestro lado más conservador" o "Qué pena! La voz de Fernando Maestre me acompañó a cruzar la ciudad durante muchos años. Cuando el sexo era tabú. Hasta pronto, maestro!", son algunas de las reacciones que se pueden leer en Twitter.