Día D. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, planteó ante el Congreso de la República la cuestión de confianza para el gabinete que encabeza, a fin de garantizar las políticas de reforma educativa y la gobernabilidad, y pidió que esta se vote hoy mismo.



Fernando Zavala explicó que la pretendida censura contra la ministra de Educación, Marilú Martens, luego de haberse censurado en diciembre pasado a su antecesor, Jaime Saavedra, “es censurar la política misma” y atenta contra el trabajo del equipo que lidera.



“Por eso estoy aquí, en el marco de las atribuciones que me confiere la Constitución (…) para plantear la cuestión de confianza para garantizar la política educativa y la gobernabilidad”, indicó Fernando Zavala, durante su exposición ante el pleno del Congreso de la República.



Fernando Zavala sustenta cuestión de confianza ante el pleno del Congreso

“Hoy recordamos que hace poco más de un año nos presentamos en este Congreso de la República para pedir el voto de confianza a nuestras políticas de estado, siendo la mejora de la calidad educativa una de las principales”, añadió el premier, que cuestionó si la confianza otorgada se mantiene.



“Ahora es responsabilidad constitucional del Congreso de la República definir si se me otorga o no esa confianza”, finalizó su alocución el primer ministro Fernando Zavala. “El país no puede esperar”, agregó para finalizar su discurso.



El premier Fernando Zavala y su gabinete ministerial abandonaron el hemiciclo y se retiraron del Congreso de la República, dejando al Pleno compuesto por 130 legisladores para que debata la cuestión de confianza que sustentó.

