El premier Fernando Zavala aseguró que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no permitirá que Odebrecht se beneficie de la venta de sus activos en el Perú. Esto a raíz del interés del fondo de inversión canadiense Brookfield y la petrolera china CNPC de adquirir la participación que tiene la firma brasileña en el proyecto del Gasoducto Sur.



“Lo que sí queremos decirles es que, como ya lo ha anunciado el presidente (Pedro Pablo Kuczynski), nosotros cuidando el debido proceso no vamos a permitir que Odebrecht se beneficie de cualquier venta de sus posiciones en el Perú y nosotros estamos preocupados en defender los intereses de los ciudadanos y del Estado”, manifestó Fernando Zavala.



De otro lado, Fernando Zavala pidió al Congreso de la República que no ‘adelante opinión’ respecto a la constitucionalidad de los decretos legislativos emitidos al amparo de la delegación de facultades.



“Los decretos legislativos han sido publicados, ya son leyes y ya están siendo aplicadas. Lo que tiene el Congreso de la República es la facultad de revisión y fiscalización de esos decretos. Yo preferiría que no se adelante opinión”, indicó Fernando Zavala.



Fernando Zavala añadió: “Nosotros, como repito hemos sido muy cuidadosos de elaborar estos proyectos de decretos legislativos en base a la Constitución y de acuerdo al marco de atribuciones que nos dio el Congreso de la República, para eso vamos a ir a explicar el día jueves”.