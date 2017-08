Fernando Zavala: ¿la economía peruana está reactivándose? [VIDEO]

Hace poco más de una semana, PPK dio su mensaje presidencial, pero dejó insatisfechos a miles de ciudadanos. ¿Qué se viene para el Perú? Es la pregunta que se hacen. Por tal motivo, Trome conversó con el premier y ministro de Economía, Fernando Zavala.



Primer ministro, Alan García acaba de decir que este año de gestión de PPK es como el sexto de Humala, falta decisión y convicción. ¿Qué opina?

Ha sido un año difícil, sin embargo, hay logros importantes que podemos resaltar, pero hemos tenido dos efectos externos complicados, como el caso de corrupción Lava Jato y el fenómeno de El Niño Costero. Lo importante es lo que se viene en este segundo semestre del año. Ya vemos un repunte en la economía, en junio esperamos que sea de 3.8 %, y lo más resaltante es que ya estamos avistando llenos de optimismo un año 2018 mucho mejor.



Otros economistas y analistas dicen que al margen de El Niño Costero y Lava Jato, se pudo hacer más y no se hizo, ¿por qué?

Se hizo mucho. Es más, si no hubiéramos hecho lo que finalmente trabajamos, el impacto habría sido mucho más terrible. Recordemos que Alan García, cuando tuvo la crisis financiera, no creció ni 1 %. Nosotros vamos a crecer casi 3 %.



¿Por qué siendo ustedes un Gobierno que se puede llamar de derecha y que da confianza al empresariado, sigue tan baja la inversión privada?

La inversión privada viene cayendo los últimos cuatro años porque no había confianza. Hoy, lo que estamos viendo es ya ciertos indicadores que nos dicen que hay una reversión de esa tendencia y vamos a observar un número en positivo...



Usted ha hablado hace unos días de que se van a prender los motores del crecimiento, ¿en qué se basa para decir eso?

Primero, nosotros como sector público estamos prendiendo ese motor que había estado en negativo, y dos, ya vimos sectores que están repuntando: vivienda, construcción, pesca, algo de manufactura y algo de consumo masivo.



Trome es el diario del pueblo, de las grandes mayorías, y en la calle, en negocios pequeños y empresas se siente la crisis. ¿Qué mensaje les daría?

Eso ha sido un tema temporal. Lo peor ya pasó. Estamos ante unos indicadores que dicen que el futuro va a ser bastante mejor.



La gente esperaba que PPK nombre a un premier que se encargue de lidiar con los temas políticos, para que usted se dedique íntegramente a mejorar las cifras económicas. ¿Por qué no se hizo?

Hoy lo que sentimos y lo que el presidente piensa es que la prioridad la tiene la reactivación de la economía. Entonces, dado que esa es la prioridad del Gobierno, es importante que yo pueda estar como Presidencia del Consejo de Ministros apoyando el trabajo de economía y esa relación trae muchas sinergias que se van a abordar justamente en ese tipo de proyectos que estamos trabajando, porque además tenemos la relación con las regiones y nos estamos apoyando mucho en ellas para ejecutar los proyectos cada vez de mejor forma.

'PPK ES EL LÍDER'

¿Es verdad que PPK ve por sus ojos?

No, PPK es mi jefe. PPK es el que lidera el Gobierno, es el presidente de la República y él es el que tiene la visión de hacia dónde tenemos que ir.



Se lo digo porque una fuente confiable me ha contado que el presidente pasa pocas horas en Palacio y todo lo delega en usted...

Tienes que cambiar tu fuente (sonríe). Te cuento una anécdota. Hemos estado trabajando con los gobernadores regionales hasta las 8:30 de la noche, justamente viendo el tema de los maestros, y el presidente justo salía hacia su casa a esa hora, así es que tuvo la oportunidad de saludarlos. El presidente está realmente dedicado a su función de presidente.



Usted ha dicho que el presidente está en perfecto estado de salud, pero muchos no le creen...

Hay millones de peruanos que lo han visto ir y venir del Congreso. Millones de peruanos que lo han visto en un discurso presidencial importante de 28 de julio y lo vemos todos los días en la televisión, lo escuchamos en la radio. Entonces, cómo podríamos decir que no está bien.



Se lo pregunto con respeto, ¿es cierto que es muy terco el presidente?

No, el presidente no es terco. El presidente escucha, sin embargo, también es una persona que tiene mucha experiencia y al final, es quien toma las decisiones.



AUTOCRÍTICA

Luego de un año de gobierno, ¿cuál sería la principal autocrítica de la gestión?

Nos confiamos quizá en cuál era la situación del país, en salud, en la parte económica... Y eso, mezclado tal vez a no haber estado tan dedicados a comunicar lo que hacemos. Ambas cosas se están perfeccionando este segundo año.



Acá entre nos, ¿usted cree que finalmente el presidente Kuczynski indultará a Alberto Fujimori?

No lo sé. Ese es un tema que no está en la agenda política, que es lo que yo veo.



¿Keiko Fujimori se está portando a la altura de una lideresa de oposición?

Te puedo decir que la reunión que tuvo el presidente con la lideresa Keiko Fujimori marca un cambio en las relaciones entre el Ejecutivo y Fuerza Popular en el Congreso. De ello podemos decir que ahora sí vamos a avanzar más rápido en los proyectos que tenemos.



¿Le cae bien Kenji Fujimori?

No lo conozco tanto, pero de lo que leo, veo sus tuits, parece que es una persona que me podría caer bien, sí.



Gobernar en el Perú debe ser una de las cosas más complicadas. ¿En algún momento pensó en renunciar?

No, creo que son retos difíciles, pero la satisfacción que te puede dar estar desde esta posición trabajando para los peruanos, para los ciudadanos, es algo que no cambiaría hasta que el presidente me diga que me tengo que ir.



LOBISTAS

¿No fue una provocación nombrar a Fiorella Molinelli como ministra, luego del tema Chinchero?

No lo vemos así. Es una persona que tiene 18 años de experiencia en el sector público y ha sido parte del Plan de Gobierno del presidente Kuczynski. Hay que ser muy claro: la única persona que ha cuestionado a Fiorella Molinelli es el excontralor y ya sabemos el tipo de denuncias que hace.



¿Qué le responde a sus detractores cuando afirman que este es un ‘gobierno lobista’?

En primer lugar, que me lo demuestren. Dos, somos un Gobierno dedicado a realmente tratar de cerrar ciertas brechas que otros políticos no se han preocupado por cerrar con anterioridad. Brechas, por ejemplo, de salud, de educación y de agua a nivel de todo el Perú, sin importarnos si un municipio o una región posee un tinte político especial.



¿Qué se va a hacer con la huelga de los médicos? Los hospitales son una calamidad...

Estamos trabajando en términos de hospitales, de mejorarlos, pero, sobre todo, mejorar el nivel 1, que son las postas médicas. La huelga médica no es acatada por todos los médicos. De verdad debemos agradecerles a los que sí asumen su responsabilidad y están trabajando con normalidad.



La opinión pública esperaba más cambios en el gabinete, ¿por qué no se hicieron?

El presidente cree que hay un proceso de comenzar a agarrar experiencia y conocimiento de parte de los ministros. Ya estábamos en esa curva, donde ya hemos pasado el proceso de aprendizaje importante, entonces quería asegurar el contar con un segundo año para que se lleven a cabo las cosas.



DELINCUENCIA

Si bien es cierto hay buenos megaoperativos, los ‘raqueteos’ y asaltos son cosas de todos los días. ¿Qué hacemos?

El ministro (Carlos Basombrío) ha tenido muy buenos resultados con megaoperativos y respecto a la búsqueda de los más buscados. En este segundo año se refuerza una estrategia que ya empezó, que tiene que ver con vigilancia en las calles, distritos y hogares. Y para eso nos hemos venido preparando. Más policías, más patrulleros, más sistemas de información.



Usted debe comprender que la ciudadanía, luego de las revelaciones de Odebrecht, tiene un concepto por los suelos de la clase política. ¿Qué tiene que opinar?

Sí. Nosotros estamos aquí. No somos políticos tradicionales y nuestra forma de hacer política es diferente y esperemos que este pueda convertirse en un modelo hacia el futuro.



Se nota cierta desesperanza en los jóvenes porque no ven un futuro promisorio. ¿Qué anuncio les enviaría?

El futuro del Perú es gigante. Lo hemos hecho bien en los últimos 25 años y lo haremos bien en los próximos 25. Confiamos en esa juventud para que este Perú sea cada vez más grande.



A estas alturas del partido y con dos funciones muy importantes que cumplir, ¿se siente cómodo? ¿Está cansado?

No, la verdad es que me siento renovado de empezar un nuevo segundo año y con más proyectos de los que tenía al iniciar esta gestión.



Más renovado imagino por el nacimiento de su quinto hijo hace una semana...

Sí, siempre es lindo tener un miembro más en la familia, Adrián Felipe, así que, contento.



¿Cómo se relaja?

Con los niños. Tengo hijos chiquitos, que son una alegría natural y es de esa manera en la que me relajo, jugando con ellos.



Déjeme un titular para el pueblo...

‘Lo peor ya pasó y se nos viene un mejor 2018.

Gracias, primer ministro, por concederme esta entrevista.

Gracias a ti.



(Oscar Torres)