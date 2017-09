No les quitarán el ojo de encima. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, aseguró que el Gobierno estará vigilante de las acciones de los integrantes de Sendero Luminoso que saldrán en libertad en los próximos días, tras cumplir sus condenas.



“Como lo ha señalado el ministro del Interior (Carlos Basombrío), estaremos vigilantes. La excarcelación no es decisión del Gobierno sino el cumplimiento de una pena”, señaló Fernando Zavala en conferencia de prensa.



El premier dijo, además, que a la gestión que encabeza el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no les “temblará la mano” para tomar decisiones encaminadas a la lucha contra el terrorismo.



“El Ministerio del Interior ya está tomando decisiones necesarias para asegurar que, si existe alguna acción en contra de la seguridad del país, se tomarán las decisiones del caso”, indicó Fernando Zavala.



Fernando Zavala sobre excarcelación de terroristas de Sendero Luminoso

De acuerdo con el procurador antiterrorista, Milko Ruiz, la bailarina Maritza Garrido Lecca y la abogada Martha Huatay, integrantes de Sendero Luminoso, saldrán en libertad en setiembre y octubre, respectivamente.



Maritza Garrido Lecca, quien es bailarina de profesión, fue detenida en la casa donde cayó Abimael Guzmán, el 12 de setiembre de 1992. Está recluida en el Penal de Mujeres (ex Santa Mónica), en Chorrillos.



Martha Huatay es abogada y se le acusó de pertenecer al Comité Central de la mencionada organización terrorista. También se la identificó como dirigente del grupo prosenderista ‘Abogados Democráticos’.

