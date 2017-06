Fernando Zavala jura como ministro de Economía sin dejar la PCM [VIDEO]

Fernando Zavala se convirtió esta mañana en el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Zavala, quien reemplaza a Alfredo Thorne, mantendrá su cargo como presidente del Consejo de Ministros.



Como se recuerda, Thorne renunció al cargo luego de que el Congreso de la República le negara el voto de confianza. El ahora ex titular de Economía aseguró en ese momento que si el Congreso no se lo renovaba iba a dar un paso al costado. Y así fue.



El jueves, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dio detalles del nuevo ministro de Economía. “Yo les puedo citar varios ministros en el pasado que han sido premieres y que han tenido una cartera, esto no sería la primera vez en caso de que se dé”.



Cabe mencionar que para Fernando Zavala el puesto de titular de economía no es novedad, pues lideró el MEF entre el 2005 y 2006, durante el gobierno el ex presidente Alejandro Toledo.