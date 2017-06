¿Fernando Zavala quiso renunciar al premierato? Él nos los dice, aparte de muchas cosas más, en esta entrevista [VIDEO]

En estas últimas semanas hemos asistido a una lluvia de críticas al Gobierno por diversos casos. Por tal motivo, el primer ministro Fernando Zavala aceptó nuestra invitación para una entrevista. El lugar elegido fue el populoso distrito de Comas, donde tenía que asistir a una campaña de vacunación contra la influenza. Se comprometió a las 7:30 de la mañana. Fue puntual. El colegio Fe y Alegría N°. 13 (Collique) fue el escenario del encuentro con Trome.



Primer ministro Zavala, ¿es cierto que usted quiso renunciar hace poco al premierato?

No, no es cierto.



¿Es totalmente falso?

Sí...



Se lo pregunto porque hay rumores en los círculos periodísticos de que las cosas no están bien en el Gobierno y usted está cansado...

No, no estoy cansado, estoy muy activo. Hay que levantarse temprano todos los días, eso te da un poco de energía y hacer las cosas por todos los peruanos te ayuda a enfocarte. Estamos renovados y con ganas, así que seguimos adelante.



¿Esperaba mejores resultados en este casi primer año?

Vamos a tener la época de julio para dar los resultados del primer año. Ya hemos pasado revista a algunos temas interesantes y tenemos resultados, a pesar de que se han presentado dos efectos que no esperábamos: el caso Lava Jato, que ha afectado la inversión pública y la confianza, y también el tema de El Niño Costero. Aun con eso, tenemos buenos resultados que vamos a mostrar en julio.



CHINCHERO

Para los fujimoristas y ‘Vitocho’ García Belaunde, por ejemplo, lo de Chinchero era un lobby a favor de una empresa privada. ¿Qué tiene que decir?

(Suspira) Hemos visto esas críticas. La verdad que son mentiras. No hay ningún lobby. Acá lo único que quisimos hacer nosotros fue que, al encontrar un contrato que no considerábamos adecuado, tratamos de modificarlo para tener un aeropuerto. Lamentablemente, los intentos que hicimos no funcionaron y ahora hemos ido por un camino alternativo, técnico, pero continúa el compromiso con los cusqueños y con el sur.



Si se sabía cómo venían las cosas, ¿no cree que sacrificaron al ministro Vizcarra?

Bueno, nosotros preferimos proteger lo que significa la vicepresidencia de la República y además, Martín Vizcarra continúa dentro del trabajo del Ejecutivo. Él va a tener un rol muy activo de trabajo con las regiones. Así es que creo que hemos ganado, además, una persona que va a apoyar el trabajo de este gabinete.



Marisa Glave me dijo que PPK debe dejar de pensar en los empresarios y gobernar para la gente. ¿Qué le respondería?

El presidente está totalmente enfocado en lo que es el ciudadano. Su principal meta en estos cinco años es tener un Perú más igualitario. Significa que todos los peruanos, no importa donde hayan nacido, tengan acceso a educación, agua y salud.



Para usted, ¿el contralor Edgar Alarcón debe renunciar?

Es una decisión propia de él. Lo que sí creemos es que el Congreso tiene que hacer una buena investigación de las denuncias que hay. Necesitamos personal idóneo e intachable en la Contraloría.



EL ‘CHUPONEO’

Usted siempre me ha dicho que se manejan de manera transparente. ¿No le parece que Thorne estaba presionando al contralor para que no se oponga a la adenda?

Mire, esperemos tener la oportunidad de escuchar todo el audio completo, de una hora. En ese audio estoy seguro de que se verá que el ministro Thorne no estaba presionando. Nosotros no presionamos y también se evidenciará que el ministro Thorne no grabó la conversación.



Incluso el ministro de Economía menciona al presidente, lo cual es un hecho muy delicado...

Menciona al presidente, es cierto. Acordémonos que el presupuesto de la Contraloría ya está aprobado desde principios de año. Entonces, hay pocas modificaciones que se ven en este caso. No ha habido presión, no ha habido grabación y esperamos que eso se esclarezca en los próximos días. Además, el ministro ha pedido ir él mismo al Congreso para explicar.



‘HABLÉ CON LUZ SALGADO’

Usted comentó que el fujimorismo solo buscaba obstruir y no se rectificó. Sigue pensando lo mismo entonces...

A ver, he tenido una buena conversación con la presidenta del Congreso (la fujimorista Luz Salgado) y creo que hemos podido limar algunas asperezas y tratar de plantear una agenda entre nosotros, entre el Legislativo y el Ejecutivo, para avanzar en los temas importantes que conciernen a todos los ciudadanos.



¿Se rectificó tal como lo había pedido la presidenta del Congreso?

No, no me rectifiqué, pero sí acordamos que tenemos que mejorar ciertas acciones de ambos lados, para realmente avanzar.



INTERPELACIÓN

Ahora se viene la interpelación a Basombrío. ¿Cree que lo van a censurar?

No creo. La verdad que el ministro Basombrío tiene mucho que informar. La política para mejorar la seguridad ha sido uno de los temas claves del gobierno del presidente Kuczynski. Tenemos ya algunos resultados, sin embargo, el reto es gigante porque es hoy el tema más importante para todos los peruanos, así que será una oportunidad para explicar lo que estamos haciendo.



Y justamente, según las encuestas, la inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema de este país, ¿qué opina?

Es cierto. Para nosotros también y por eso le hemos puesto tanta dedicación. Hemos armado los mejores equipos y ya estamos teniendo resultados, pero es un trabajo a largo plazo.



Hablando claro, ¿usted en el fondo piensa que el fujimorismo busca la vacancia de PPK?

No, no creo. Quizá haya algunos pocos elementos, pero no. El fujimorismo en general creo que no busca la vacancia.



Por el bien de la gobernabilidad del país, ¿no sería un buen gesto que el presidente Kuczynski le dé el indulto a Alberto Fujimori?

Ese es un tema que prefiero no discutir. Se ha discutido y hasta manoseado, por lo que prefiero no entrar en ese terreno.



En todos estos meses que usted ha estado como premier, ¿qué es lo que más le ha incomodado?

Muy buena pregunta. No me ha incomodado pero quizá sí siento que en algunos aspectos se podía haber avanzado más rápido. De repente sí hay algunos congresistas, pocos pero algunos, que mienten y difaman sin pruebas. Y muchas veces se meten con la familia para llegar o afectar al premier, entonces eso creo que es parte de la política que no queremos.

ECONOMÍA

¿Qué medidas se tomarán a corto y mediano plazo para impulsar nuestra economía?

Hay varias. Una especial es todo el tema de la reconstrucción. Ahí estamos invirtiendo. Ya hemos tenido directorio de Reconstrucción. Ya se han aprobado nuevas infraestructuras. Vamos a salir también con unas nuevas modificaciones para promover más el sector vivienda, que es tan importante para la economía. Hay una serie de medidas en los diferentes sectores. Sí creemos que este año podemos llegar a crecer 3 % y lo más importante es crear las bases para volver a crecer 4.5 % el próximo año.



¿Por qué no está aumentando la inversión pública y privada?

En la inversión pública ya vemos un punto de inflexión. Seguimos con la meta de crecer a doble dígito en el año. En la inversión privada tenemos tres años que aún no crece. Ahí también vemos un punto de inflexión y esperamos llevarlo pronto a terreno positivo. Es una situación que afecta a toda América Latina. También está el caso Lava Jato, pero creemos que estamos dando las señales correctas.



Para los jóvenes cada vez es más complicado obtener un empleo. ¿Qué les tiene que decir?

Les tengo que decir que justamente hace poco, dos meses, hemos mandado una iniciativa al Congreso que busca generar mayor empleo para los trabajadores, así que invoco al Congreso a que nos apoye en esta medida que puede generar casi 50 mil trabajos adicionales.



A Félix Moreno lo acusan de haber recibido más de 2 millones de dólares de coima de Odebrecht y lo acaban de dejar libre. ¿Qué le parece?

La verdad que nos ha preocupado. No he podido leer la sentencia pero sí nos queda la preocupación y esperemos que el Poder Judicial revise o analice con cuidado este tipo de casos.



¿Qué opina del proyecto de ley contra los medios que pretende promulgar el fujimorismo?

Del análisis que había hecho en su momento creo que no es un proyecto que se da en este contexto. Nosotros promovemos desde el Gobierno la transparencia y la libertad de prensa. Y me preocuparía cualquier modificación que se quiera hacer y que podría afectar este principio, que es tan importante para la democracia.



Usted ha comentado sobre el lamentable tema de ‘Pura Vida’. ¿Qué tendría que decir de todo lo que está pasando?

Tenemos que ser más enérgicos como Estado frente a este tipo de abusos...La verdad, es un caso que nos sorprende. Uno de los temas fundamentales del Estado es promover que el consumidor tenga toda la información. Así que seremos enérgicos con las sanciones, pero también nos aseguraremos de corregir si es que hay fallas en la legislación, con la finalidad de que no se vuelva a dar.



¿Es verdad que usted se ‘wasapea’ con Keiko?

(Sonríe) En algún momento esto lo mencionó la presidenta del Congreso, hemos tenido contacto a través del ‘wasap’, como también lo tengo con otros líderes políticos, todos los congresistas... Es un medio de comunicación muy utilizado.



¿Qué le ha aconsejado al presidente para que enrumbe al país?

El presidente tiene muy claro cuál es el rumbo del país. Tiene un norte muy claro. Tiene las políticas establecidas. Por ejemplo, cuenta con una política del acceso al agua y este año esperamos llegar a un millón de personas más que van a tener acceso a ella. Tiene claro los temas que se deben implementar en seguridad, en economía. Entonces, al presidente nadie lo tiene que enrumbar. Él sabe el rumbo que necesitamos.



Gracias, primer ministro, por concederme esta entrevista, ojalá que el país salga adelante...

Gracias a ti y así lo vamos a hacer.



(Oscar Torres)