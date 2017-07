Le hicieron el pare a los vivazos. La Municipalidad de Jesús María dio inicio a las acciones de fiscalización y control contra aquellas personas que loticen la vía pública en la avenida Brasil y calles aledañas con ocasión de la realización de la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias.



Así lo informó el alcalde de Jesús María, Carlos Bringas, quien precisó que no se permitirá la venta o el alquiler del espacio público para colocar sillas, mesas o algún tipo de mobiliario para poder ver el desfile, que se realizará este sábado 29 de julio a lo largo de la avenida Brasil por Fiestas Patrias.



Asimismo, el burgomaestre de Jesús María exhortó a la ciudadanía a no participar de este ilegal negocio “comprando” estos lugares a ninguna persona. “Los espacios públicos son de todos y no se deben vender o alquilar”, acotó en declaraciones a la agencia Andina.



El alcalde Carlos Bringas dijo que realiza intensas coordinaciones con la Policía Nacional y la Policía Militar para que, junto a los serenos de Jesús María, vigilen el orden público en las diversas zonas de desplazamiento del desplazamiento de las Fuerzas Armadas por Fiestas Patrias.



Igualmente, se tendrá especial cuidado para evitar que el comercio ambulatorio se desborde durante estos actos por lo que pidió la colaboración de los vecinos y visitantes, ya que “sin su apoyo no se podrá realizar una actividad patriótica con seguridad y sin contratiempos”.



Comerciantes vendieron sillas y espacios en avenida Brasil para la Parada Militar

