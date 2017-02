Para el ex congresista del Partido Nacionalista, Omar Chehade, el financiamiento que la empresa brasileña Odebrecht dio a la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2011 no fue gratuito, sino parte de un plan para adjudicarse los contratos de obras públicas durante el gobierno nacionalista.



“Es obvio que Odebrecht no iba entregar US$3 millones o mucho dinero más, simplemente por la linda cara de Ollanta Humala o por la, afabilidad en ese momento, de Nadine Heredia. Entregaban dinero porque después tendría que haber una reciprocidad, es decir el otorgamiento de la buena pro del Gasoducto Sur Peruano”, expresó Omar Chehade.



Además, Omar Chehade aseguró que desconocía la existencia del departamento en Miraflores, donde según el ex representante de Odebrecht en el Perú, donde se hizo la entrega de los 3 millones de dólares. Se ha conocido que este inmueble también Nadine Heredia seleccionaba a los parlamentarios que integrarían el Congreso durante el mandato de su esposo.



“Aparentemente el lugar era la guarida de la mafia. Yo nunca fui, si hubiese ido no tendría ningún problema en decirlo. Pero en campaña, recuerdo que cuando iba a tener una entrevista muy importante, me informaron recién que Ollanta Humala había declarado un departamento en Miraflores”, señaló Omar Chehade.



Asimismo, el ex legislador afirmó que ese aporte que entregó Odebrecht para la campaña electoral nunca fue ingresado al JNE ni a ningún otro órgano electoral, por lo que estimó que ese dinero lo utilizó Nadine Heredia para otros fines de carácter ilícito.



“No solamente hay un falta administrativa, aquí hay evidentemente un delito de lavado de activos. Porque todo indica que ese dinero no se utilizó en campaña en sino para el peculio personal de Nadine Heredia, por eso es que tenía toda una asociación ilícita para delinquir”, dijo Omar Chehade.



Finalmente, Omar Chehade advirtió que la situación judicial de Ollanta Humala y Nadine Heredia podría complicarse debido a que en reiteradas oportunidades negaron, ante el Ministerio Público y del Congreso, que no habían recibido dinero de ninguna empresa brasileña.