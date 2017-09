Fiorella Molinelli, Yonhy Lescano, Benedicto Jiménez y más en ‘Pepitas’

PONE PARCHE

La ministra Fiorella Molinelli trató de poner el parche. “No me reuní en chifas ni restaurantes”, expresó, al hacer referencia a Kuntur Wasi en el caso Chinchero. De esta manera, defendió las reuniones que tuvo con Ximena Zavala, hermana del premier. Noooo...



‘ANTITRÁNSFUGA’

Según el congresista Richard Arce, el fujimorismo quiere presionar al Congreso para que se pronuncie a favor de la ‘ley antitránsfugas’, por temor a fraccionarse. ¡Qué!...



TOLEDO

Yonhy Lescano dice que los jueces norteamericanos aún no reciben los pedidos de prisión preventiva para Toledo. ¿Alguien protege al Cholo...?



‘SHERIFF’

El ‘Sheriff’ Benedicto Jiménez, quien está preso, no fue incluido en la lista de miembros del GEIN condecorados. Martín Belaunde Moreyra indica que no debieron discriminarlo.. Ayayay...



‘TAMPOCO...’

Kenji Fujimori comenta una caricatura de Ricardo Gareca, donde un hincha quiere ponerle la banda presidencial y él responde ‘Tampoco, tampoco’. Dice que es para matarse de risa...



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.