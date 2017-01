Fonavi: Beneficiarios de la novena lista cobrarán su platita a partir del jueves 26 de enero [VIDEO]

Desde este jueves 26 de enero unos 61,225 fonavistas, que figuran en la novena lista de beneficiarios de la devolución de aportes al ex Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), podrán efectuar el cobro de su dinero. El Estado ha destinado un total de 82 millones 836,678.68 soles para este pago.



Para hacer efectivo el cobro, los beneficiados que aparezcan en la novena lista de la devolución de aportes al Fonavi tendrán que acercarse a cualquiera de las oficinas del Banco de la Nación en todo el país, portando solo su DNI y en el horario de lunes a viernes de 8:00 am. a 5:30 pm. y sábados 9:00 a 1:00 pm.



Asimismo, los beneficiarios del Fonavi que figuran en esta novena lista pero radican en el extranjero, también podrán cobrar sus fondos a través de una carta poder. En tanto, los herederos de los fonavistas fallecidos, deberán acreditar primero los aportes. La Comisión Ad Hoc señala que no existe una fecha límite para el cobro, sin temor a que pierdan este dinero.







Las personas que deseen saber si se encuentran en la novena lista de beneficiarios de la devolución de aportes al Fonavi pueden ingresar a los siguientes portales: www.fonavi-st.gob.pe y www.fonavi-st.pe a partir del lunes 23 de enero. También podrá llamar al 317-8888, de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y los sábado de 9:00 am a 12:30 pm.



Cabe recordar que con la publicación de este noveno grupo ya son 609,187 los integrantes del padrón nacional a quienes se aprobó la respectiva devolución de sus aportes del Fonavi, y el monto desembolsado hasta el momento alcanza los 886 millones 807,008.79 soles.





