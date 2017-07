A partir de hoy, jueves 20 de julio, se inicia el pago de la décimo primera lista del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), que comprende a 70, 834 beneficiarios, por lo que el Banco de la Nación ha dispuesto que en sus agencias de mayor afluencia de público la atención sea desde las 7 de la mañana.



Este horario especial regirá hoy y mañana viernes 21 de julio para el pago de fonavistas en 24 agencias de Lima (entre ellas la de la avenida 28 de Julio y Petit Thouars) y 11 de provincias. En las demás, la atención será en horario habitual (8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde).



La expectativa de los exaportantes del Fonavi, la mayoría de ellos de más de 70 años, es grande, ya que se trata de la devolución de su dinero que esperaron por años.



Cómo saber si estoy en la lista de beneficiarios del Fonavi y cómo registrarse

‘NUESTRO DINERO’

“Hemos estado esperando que esta nueva lista salga antes de Fiestas Patrias. Sabemos que no nos darán mucho, depende de lo que nos reconozcan en tiempo de aportes, pero así sea poquito es nuestro dinero y se necesita”, dijo un fonavista.



La Comisión Ad Hoc del Fonavi recalcó que la relación de beneficiarios se puede consultar gratuitamente a través de las páginas www.fonavi-st. gob.pe o www.fonavist.pe. Otra forma es llamando al 317-8888.



TOME EN CUENTA

* Verifique: Si su nombre aparece en la lista, podrá cobrar en alguna de las agencias del Banco de la Nación, llevando su DNI.

Si no puede ir hoy al banco: No se preocupe, no hay fecha límite para hacer efectivo el cobro.

* Fonavistas fallecidos: Si figuran en la lista, los familiares pueden cobrar solicitando el respectivo formulario en el Banco de la Nación.

* Con este nuevo listado, ya suman 756 mil 841 exfonavistas a los que se les devuelve sus aportes.

* Para este grupo, en total se ha dispuesto 80 millones 946 mil 679 soles.

* Todo el proceso es gratuito: Inscripción y proceso de devolución.

