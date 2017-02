¿Frank Underwood, el personaje que interpreta Kevin Spacey en 'House of Cards', le dedicó un mensaje a Alejandro Toledo? No precisamente (aunque sería genial).



"Qué pérdida de talento, Alejandro Toledo. Elegiste el dinero por encima del poder, un error que casi todo el mundo comete", escribió 'Frank Underwood' desde el usuario @RepUnderwoodSC, una cuenta de Twitter no oficial del personaje de 'House of Cards'.



El tuit fue publicado la noche del martes y ya tiene hasta el momento más de mil retuits y 940 'me gusta'.



Como se sabe, el ex presiente Alejandro Toledo es acusado de haber recibido alrededor de US$ 20 millones de parte de Odebrecht para ser favorecida en la concesión de la Interoceánica Sur.



Pero esta no es la primera vez que 'Frank Underwood' le dedica un mensaje a un político peruano.



El pasado 28 de julio, 'Frank Underwood' se pronunció sobre la toma de mando de PPK.



"Al sur, Pedro Pablo Kuczynski acaba de juramentar como presidente del Perú para el celo del partido de oposición. Lo que amerita un: buen trabajo, Sr. Presidente", tuiteó @RepUnderwoodSC.