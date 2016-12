Fuerza Popular asistirá a la reunión del Acuerdo Nacional

El congresista fujimorista Luis Galarreta confirmó que Fuerza Popular participará mañana de la reunión del Acuerdo Nacional convocada por el primer ministro Fernando Zavala.



"No nos hemos reunido (para debatir), pero el partido siempre ha participado en el Acuerdo Nacional. Seguro que en las próximas horas ya deben estar definiendo quiénes son las personas que van a la reunión", señaló Luis Galarreta.



Respecto a las declaraciones que dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien dijo que no se dejaría ‘pisar’ por Fuerza Popular en el Congreso de la República, Luis Galarreta reiteró que estas son lamentables, pero que no afectan la intención de dialogar del fujimorismo.



"Un partido serio no está evaluando su actuación política dependiendo de los exabruptos que tenga o no una autoridad, en este caso, el presidente. Por lo demás, el partido es parte del Acuerdo Nacional y participará", enfatizó Luis Galarreta.