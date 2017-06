Gamarra: Delincuentes asaltan tienda ¡disfrazados de POLICÍAS! VIDEO]

Una tienda del emporio Gamarra, ubicada en la cuadra 16 del jirón Hipólito Unanue, fue escenario de un insólito y meticuloso robo. Según los testigos, participaron 12 personas, quienes estaban disfrazadas nada menos que de ¡POLICÍAS!



"No hay seguridad, qué vamos a hacer, si todos dijeron que eran policías", dijo un comerciante que fue testigo de lo ocurrido.



Según información policial, los delincuentes llegaron hasta la tienda comercial S&N Hnos SAC simulando un operativo. Una vez adentro, llevaron al dueño hasta el lugar donde guardaba el dinero y ahí lo amenazaron para que lo entregara.



"Todos estaban con pistolas", agregó el testigo.



Nadie se enteró de lo sucedido hasta que los falsos policías se fueron y el dueño contó que fue asaltado. Los comerciantes pudieron ver que los delincuentes caminaron hacia la avenida Aviación.



El dueño del negocio no acudió a hacer la denuncia a la comisaria Apolo, pues no había realizado aun el conteo de lo robado. La Municipalidad de La Victoria viene revisando las imágenes captadas por sus cámaras de seguridad en los alrededores del lugar del robo.