Game of Thrones 7x07: Escena de sexo entre Jon Snow y Daenerys Targaryen deja hilarantes memes

Los fans de Game of Thrones lo venían venir. Y es que la tensión entre Jon Snow y Daenerys Targaryen durante los episodios de la séptima temporada no pasó desapercibida por ningún televidente. Pese a que al inicio el encuentro entre estos dos líderes no fue tan agradable, sobre todo para Daenerys, quien vio a Jon como una amenaza en su camino por recuperar el trono de hierro, poco a poco fueron entendiéndose el uno al otro.



Es evidente el cambio que sufrió Daenerys luego de traspasar el muro en su dragón y ver con sus propios ojos lo que Jon le había contado: la existencia de un Rey de la Noche y su multitudinario ejército de caminantes blancos. "Tuve que verlo para creerlo", dijo después Daenerys, quien quizá pagó su escepticismo con la muerte de uno de sus dragones: Viserion.



Tras el riesgoso encuentro con los caminantes blancos, Daenerys decide ayudar a Jon y anuncia que pelearán juntos para eliminar al mismo enemigo. De ahí que Jon, ya atraído por la Reina de Dragones, decida reconocerla como su reina.



Y anoche, en el último episodio de la séptima temporada, vimos como Jon reconoció una vez más a Daenerys como su reina en Pozo de Dragón. Esta vez públicamente y en presencia de Cersei Lannister, la otra reina que le pidió que no tome partido por nadie. Jon se negó y expresó su lealtad a Daenerys: "No puedo hacer lo que me pide. Yo ya me he comprometido con la reina Daenerys Targaryen".

Hasta que llegamos a la escena de la habitación de Daenerys. Jon toca la puerta de Daenerys y ella lo deja entrar sin decir nada. Solo hay miradas por partes de los dos. Entonces ocurre lo inevitable: se entregan a la pasión.



Como era de esperarse, la escena de sexo entre Jon y Daenerys causó revuelo en las redes sociales y los usuarios no demoraron en compartir hilarantes memes sobre los atributos de Jon o las posibles reacciones de Jorah Mormont.