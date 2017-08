'Game of Thrones': Fanáticos peruanos se reúnen para ver final de temporada [VIDEO y FOTOS]

El "Fan Fest - Westeros Perú | Final de Temporada" es el festival organizado por Juego de Tronos Club y reúne a decenas de fanáticos de 'Game of Thrones' en Lima. Las puertas del Centro Español del Perú se abrieron al medio día para dar las bienvenida a toda la hinchada de Jon Snow.



Tiendas temáticas, libros, banderolas y más, son los objetos que se pueden apreciar en el "Fan Fest - Westeros Perú | Final de Temporada". Los fanáticos de 'Game of Thrones' de están reuniendo en diferentes lugares del planeta para poder ver el final de la temporada 7 de la serie.



El último episodio de la temporada tiene como nombre: ‘The Dragon and the Wolf' y puede ser visto por los fanáticos de 'Game of Thrones' que se dieron cita en el Centro Español del Perú.



Como se recuerda, la temporada 8 de 'Game of Thrones' se estrenará a finales del 2018 o inicios del 2019. Solo queda esperar por lo nuevo de 'Juego de Tronos'.

En el "Fan Fest - Westeros Perú | Final de Temporada" también se está realizando un divertido concurso de cosplay con todos peruanos interpretando a los personajes de 'Game of Thrones'.



El ganador del concurso de cosplay fue el Señor de la Noche por decisión del público asistente para ver el final de la temporada 7 de 'Game of Thrones'.