'Game of Thrones': La insólita versión porno de la serie [VIDEO y FOTOS]

La versión porno de 'Game of Thrones' se llama 'A Storm of Kings XXX' y fue producida en el 2016. La película para adultos consta de 4 episodios y, a diferencia de la original, solo tiene 8 minutos de trama y más de 30 minutos de pura "acción".



Es sabido que las parodias pornográficas siempre están pendientes de todos los éxitos que tengan más adeptos en el mundo entero. 'Star Wars', 'The Lord of the Rings' y más son las trilogías que cuenta con una versión porno. 'Game of Thrones', exitosa serie de HBO, no podía estar fuera de la lista del porno.



'A Storm of Kings XXX' es una producción porno realizada por Brazzers en el 2016 y tuvo mucho éxito entre los seguidores de 'Game of Thrones'. Lo más curioso de todo es que la versión porno de la serie fue trasmitida en 4 episodios el 24 de abril del 2016.





Al fin encontré el nuevo capítulo de Game Of Thrones, aunque empezó un poco raro.#GoTS7 pic.twitter.com/WZJHOkfKSc — Lord Betanzos (@bettanzoss) 17 de julio de 2017

EL COSTO



'A Storm of Kings XXX', la versión pornográfica de 'Game of Thrones', tuvo un costo de 1 millón de dólares. Los episodio estarán divididos en episodio de 8 a 10 minutos de trama y de más de 30 minutos de escenas XXX.



Lo más alucinante de la versión porno de 'Game of Thrones' son los escenarios naturales y hasta la utilización de CGI para poder crear un dragón. Los actores son Aletta Ocean, Peta Jensen, Anissa Kate, Jasmine Jae, Aruba Jasmine, Rob Diesel, Marc Rose y Ryan Ryder



La historia no tiene nada que ver con los libros de 'Game of Thrones' pero no cabe duda que fue todo un éxito en el 2016. ¿Se animarán con otra versión porno con el estreno de la temporada 7 de la serie?