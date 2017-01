El cocinero más famoso del Perú, Gastón Acurio, cumple 50 años en octubre del 2017. La revista Somos ya lo eligió como portada en su última edición de enero 2017. Además le realizaron una entrevista en el que la edad y la experiencia le permiten reconocer sus errores y tener más claras sus prioridades. Tiene planes para este año 2017 y algunos proyectos para el 2018.

El nombre de Gastón Acurio está relacionado a eventos como Mistura. Los comentarios positivos y negativos sobre esta feria gastronómica igual caerán sobre el cocinero aunque no sea el responsable del mérito o fracaso. “No me merezco muchos comentarios, pero en este mundo de conectividad tienes que estar preparado para no satisfacer a todos, para que no se entienda lo que quieres decir, para dar un paso al costado, para no responder, para salir al frente en batallas que sean realmente importantes”, confesó en la entrevista de Somos.

La fama envolvió a Gastón Acurio y los errores también. “He tenido momentos en los que me he creído dueño de la verdad, en los que no escuchaba...” reconoció. “Dar un paso al costado y regresar a mi cocina. Es momento de pasar a la acción concreta en el día a día”, son algunos de los planes del chef peruano que en el 2017 tiene planeado abrir tres restaurantes y publicar un libro.

Chino Barrio será un chifa en los que se podrán consumir platos desde los 10 soles. El Bodegón es una opción de comida casera y sabor familiar. Los Valientes ofrecerá parrillas pero también pescados y vegetales. Por último, el libro “Buenazo” tendrá más de 500 opciones que usen insumos básicos, costará 19 soles.



