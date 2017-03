Gastón Acurio, Micha Tsumura y Virgilio Martínez enseñarán secretitos de nuestra cocina

El Perú busca consolidarse como destino gastronómico mundial y desde hoy lucirá la diversidad de sus ingredientes, técnicas y fusión de culturas a través de la serie online ‘Off The Table’, donde nuestros reconocidos chefs Virgilio Martínez, Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura y Gastón Acurio darán testimonio.



La serie es un proyecto del portal ‘NewWorlder.com’ creado para dar a conocer las historias detrás de la cocina en Iberoamérica. El primer video tendrá a ‘Micha’ Tsumura, dueño de ‘Maido’ y embajador de la ‘Marca Perú’, quien ‘recorrerá nuestro mar para destacar su riqueza y la sabiduría de los pescadores’.

La serie es un proyecto del portal 'NewWorlder.com' creado para dar a conocer las historias detrás de la cocina en Iberoamérica.

Virgilio Martínez, dueño de ‘Central’ (el mejor restaurante de Latinoamérica y cuarto lugar entre los 50 mejores del mundo), estará en la edición del 6 de abril, preparando la milenaria pachamanca, uno de los potajes peruanos más tradicionales.



El 4 de mayo, Gastón Acurio, propietario de ‘Astrid & Gastón’ y fundador del Instituto de Cocina Pachacútec, resaltará la importancia de la cocina para la igualdad de oportunidades, así como el talento y creatividad de los peruanos.

causa En serie televisiva se revelarán secretos de nuestra gastronomía peruana.

PARA TENER EN CUENTA



- Los videos duran unos 5 minutos. Relacionan la gastronomía con la cultura local de los países.



- Nicholas Gill y Marie Elena Martínez, fundadores del portal, son reconocidos escritores de viajes y gastronomía.



- Ellos han colaborado en The Wall Street Journal, The New York Times y Huffington Post, entre otros.