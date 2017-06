Tras el escándalo desatado por el caso Pura Vida, Robert Priday, gerente general del Grupo Gloria, dijo estar casi seguro de que los peruanos perdonarán a la empresa, pues lanzarán un nuevo producto.



En declaraciones a El Comercio, Priday indicó que el Grupo Gloria lanzará "una nueva oferta bajo la marca Bonlé con 100% leche de vaca a S/2,80", aunque precisó que no es decisión "rentable" para la empresa. "Es un gesto de nuestra parte. Esta leche se venderá mientras que no tengamos Pura Vida en el mercado".



¿Pura Vida es o no es leche? Al ser consultado, Priday respondió que "Pura Vida es 60% leche. Es un producto lácteo como otros que existen en el mundo. En Estados Unidos existen no menos de 100 marcas de ‘filled milk’, un producto similar a la leche que es más cómodo en términos de precio para el consumidor. Contiene ingredientes como grasa vegetal."



Asimismo, explicó que [esta situación] "es difícil porque cumplimos con la ley vigente. Si los consumidores dicen que no quieren el producto, creo que es mejor retirar todos los productos similares. De hecho, lo vamos a hacer."



Grupo Gloria retirará la icónica imagen de la vaca en el etiquetado de los productos Pura Vida cuestionados por no estar elaborados con leche cien por ciento de este animal

Priday confirmó que retirarán del mercado los productos Bonlé deslactosada, Bonlé light, Bonlé entera –las tres en formato tetrapack– y Pura Vida, pero no será definitivo. "Hasta que tengamos las reglas de juego claras", explicó.



Respecto a las posibles denuncias judiciales contra el Grupo Gloria que insinuaron los congresistas presentes en la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor, Priday dijo que "estaría muy sorprendido" si les dieran una multa. "Si uno cumple con las leyes del país, ¿cómo se nos puede multar? No puedo hablar sobre cosas que podrían pasar en el futuro", agregó.