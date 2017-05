¿Al ginecólogo por primera vez? Dr. Trome te recomienda esto [VIDEO]

Algunas adolescentes se preguntan por qué deben acudir al ginecólogo si todavía no han iniciado una vida sexual. Este parece ser el caso de Jessica, una adolescente que escribió al correo de Doctor Trome para saber por qué es tan importante una visita al ginecólogo a su edad. Ella asegura que siente “mucha vergüenza” y que no está “enferma”. Esto es comprensible, sin embargo, debemos acudir por el bien de nuestra salud sexual y reproductiva.



En esta edición de Doctor Trome, Alberto Tejada nos da algunas recomendaciones sobre la primera visita al ginecólogo y nos explica por qué es importante realizar esta cita, pese a encontrarnos en perfecto estado de salud.



¿Cuándo debo ir al ginecólogo por primera vez?



Es conveniente que sea en la pubertad, usualmente arriba de los 12 años. Si has empezado tu vida sexual, la evaluación cobra aún más importancia.



¿Qué sucederá en esta visita?



Lo que ocurrirá en este chequeo no tiene por qué alarmarte. Primero, el especialista hará un examen clínico general, luego un examen abdominal, uno pélvico externo y finalmente explorará tus mamas.



Hay que recalcar que el examen ginecológico normalmente no se practica la primera vez, a menos que exista sintomatología o sospecha de algo que justifique su inmediata exploración.



¿Qué examen me harán? ¿Es doloroso?

​

En caso sea necesario el examen ginecológico, el experto evaluará el cérvix uterino con un espéculo, un instrumento en forma de pico de pato. Hecho con delicadeza e información no debería de presentar grandes inconvenientes.



¿Con las pruebas ginecológicas perderé la virginidad?

​

Algunas jovencitas temen perder la virginidad a causa de la prueba vaginal. Esto es falso.



Tengo picazón en mi zona íntima, pero no he estado con ningún chico. ¿Aun así, puedo tener una infección?



Ten en cuenta que si tienes picazón en tu zona íntima debes acudir al ginecólogo. Bacterias u hongos podrían estar causando inflamaciones o descensos.



¿Cuál es el objetivo de esta visita?



Es orientarte y aconsejarte sobre el aspecto sexual y reproductivo de la mujer.



¿Debo ir acompañada de alguien?

​

Por supuesto. Es recomendable que vayas en compañía de tu madre o alguna persona de confianza.

