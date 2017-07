Gratificación por Fiestas Patrias 2017: fecha máxima de depósito 

Julio es uno de los meses favoritos de los peruanos. Ello no solo porque vivimos nuestro aniversario patrio, sino también porque muchos disfrutan de un dinero extra en el bolsillo por la gratificación que no pocas empresas dan a sus trabajadores.



Una de las preguntas que algunos pueden tener es cuándo sus cuentas bancarias marcarán esta anhelada entrada de dinero. No te preocupes, acá te vamos a indicar hasta qué fecha debes esperar por tu gratificación.



A través del programa Capital te escucha, Carlos Cárdenas Robles, docente de la escuela de postgrado de la Universidad de Lima, habló sobre la gratificación de Fiestas Patrias. El experto señaló que las empresas tienen como máximo el 15 de julio para depositar el aporte.

Hay que mencionar que las personas que recibirán una gratificación son las que se encuentran con un contrato a plazo indeterminado o uno a plazo fijo. Las trabajadoras del hogar también están incluidas.



"Incluso, las trabajadoras del hogar, que reciben el 50% de la gratificación, los trabajadores de construcción civil y aquellos que están el régimen de la pequeña empresa", sostuvo Cárdenas.