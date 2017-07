Diez “afortunados” reos condenados o procesados con residencia domiciliaria en Jesús María, Lince, Miraflores y Cercado de Lima serán los primeros en recibir los 10 grilletes electrónicos que contempla el plan piloto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Así lo reveló a la agencia Andina el viceministro de Justicia, Edgar Carpio, que explicó que la decisión de privilegiar estos distritos se adoptó junto al Ministerio Público por tratarse de zonas donde la cobertura georeferencial de los grilletes electrónicos tienen una mejor señal de monitoreo.



Carpio precisó que el primer grillete electrónico será impuesto a un interno previamente seleccionado por una junta del Poder Judicial el próximo viernes 21 de julio. No se divulgó la identidad del beneficiado ni en qué distrito de Lima reside.



Al respecto, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Carlos Vásquez Ganoza, dijo que el costo de uso del grillete electrónico, que deberá ser pagado por los reos beneficiarios, será de aproximadamente 25 soles diarios.



Carlos Galdos vs Cesar Nakasaki sobre los grilletes electrónicos para los presos

No descartó, sin embargo, la posibilidad que un interno sea exonerado del pago para el mantenimiento del grillete electrónico, siempre y cuando un juez así lo determine en base a un informe que pruebe que el reo no puede costear el dispositivo.



Explicó que, luego de evaluar el funcionamiento de este primer grillete electrónico, se tiene programado colocar otros 50 dispositivos en los próximos 30 días y culminado ese período, si la iniciativa resulta exitosa se ampliará a unos 6,000 internos a nivel nacional.



Vásquez Ganoza explicó solo podrán acceder al uso de estos equipos aquellos internos que tengan una condena menor a 8 años, que no sean reincidentes, que tengan buena conducta, y que un informe psicológico determine que es viable su resocialización.



Asimismo, los internos procesados o condenados por casos de corrupción, terrorismo, delincuencia organizada, secuestro, violación sexual ni reincidentes no serán elegibles para el uso de los grilletes electrónicos.

