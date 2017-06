La decisión de Panamá de prohibir la importación y comercialización de Pura Vida por no ser leche generó una gran controversia no solo en dicho país sino también en el nuestro, donde las autoridades ya investigan al Grupo Gloria, uno de los conglomerados más poderosos y grandes del Perú.



El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) convocó para hoy a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Protección al Consumidor, que emitirá su pronunciamiento sobre si existe algún tipo de infracción a la normativa de publicidad comercial o de rotulado de productos por parte del Grupo Gloria en el caso Pura Vida.



Esta situación llevó incluso al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, a pedir que se “retire los productos de Pura Vida de los anaqueles y que se sancione al Grupo Gloria”, por indicar que se trata de leche cuando no lo es. ¿Pero este conglomerado sería el único enfrascado en la controversia? Tal parece que no.



Carlos Zúñiga, director de la Asociación de Defensa del Consumidor (Elegir), señaló al diario Gestión que esta polémica también alcanzaría a Nestlé, ya que en el envase de algunos de sus productos se induce al consumidor a un error como ocurre en el caso del Grupo Gloria y su leche Pura Vida.



A la misma conclusión llegó la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) tras realizar una verificación del etiquetado de cinco de las marcas más vendidas por el Grupo Gloria y Nestlé, indicando que sus productos Pura Vida y Reina del Campo no cumplen con la legislación peruana.



En el caso del Grupo Gloria, el conglomerado ha reconocido que, tras la sanción de Panamá, realizarán un cambio en el etiquetado de Pura Vida con el posible retiro de la imagen de la vaca, en tanto que Nestlé ha dicho que ellos son respetuosos de las leyes de nuestro país, insistiendo que sus productos sí serían leche.



En tanto, el tema de la leche será abarcado por el Congreso en la sesión de este miércoles 7 de junio de la Comisión de Defensa del Consumidor, a la que será invitado Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi. Para el legislador Juan Carlos Gonzales de Fuerza Popular se debe sancionar a las empresas responsables y que este tipo de faltas no debería quedar impunes.



