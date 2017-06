Adiós a la vaquita. La Asociación de Industriales Lácteos (ADIL) retirará la icónica imagen del animal en el etiquetado de la marca Pura Vida del Grupo Gloria que se expenden en el mercado peruano, ya que no se trata de un producto que sea 100% leche.



Así lo anunció Rolando Piskulich, presidente de la ADIL, que sostuvo que también se indicará en las etiquetas de Pura Vida el porcentaje de cada uno de los ingredientes para que conocimiento del público y con letras más grandes para una mejor visualización.



“Vamos a retirar lo de la vaquita para que no haya esta confusión. Probablemente podamos escribir el contenido con letras más grandes y vamos aplicar seguramente porcentajes, eso está bien. Toda esta crítica no será en vano, no nos vamos a tapar los oídos”, señaló.



Consultado sobre qué pasará con los productos Pura Vida que están en venta en el mercado peruano con la imagen de la vaca, refirió que será necesario agotar stock, para que luego se hagan las modificaciones antes mencionadas.



Rolando Piskulich, presidente de la Asociación de Industriales Lácteos

“NO ES AGUA PINTADA O AGUA CON TIZA”

Rolando Piskulich precisó que “las críticas tan duras” realizadas en la víspera en contra de los productos Pura Vida no serán aceptadas ya que, anotó, son de calidad porque “tienen valor nutritivo, calcio y vitaminas”.



Uno de los críticos más férreos de la leche Pura Vida del Grupo Gloria ha sido la Asociación de Ganaderos Lácteos del Perú (Agalep), que catalogó al mencionado producto como “agua pintada” o “agua con tiza”.



Asimismo, el representante de las industrias lácteas reconoció que el tarro de leche Pura Vida contiene soya y que consumidor peruano que no pueda consumir esa leguminosa, puede advertirlo leyendo bien la etiqueta.



El presidente de Adil afirmó que, como industriales, colocan en la etiqueta del producto lo que ahora la autoridad (Digesa) exige. “La autoridad no te pide que pongan el porcentaje de cada uno de tus ingredientes”, acotó.



El pasado fin de semana se informó que Panamá prohibió importar y comercializar en su mercado la leche Pura Vida, del Grupo Gloria, pues de acuerdo con su etiquetado "no es leche" ya que está elaborada a base de leche de soya y una fracción de leche de vaca.



Grupo Gloria admite que su producto “Pura Vida” no es leche y Panamá le baja el dedo

Por esta razón, el Consejo Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi convocó para el lunes a todas las entidades públicas que intervendrán en el análisis transversal de la situación generada por dicha prohibición.



En tanto, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) demandó ante Indecopi al Grupo Gloria por engañar a sus consumidores con el producto Pura Vida que no es leche, para lo cual pidió una sanción de más de 1.82 millones de soles.

